Заседание по иску экс-замглавы МО Цаликова пройдет в закрытом режиме

Никулинский суд Москвы решил провести в закрытом режиме заседание по делу о конфискации имущества бывшего первого замглавы Минобороны РФ Руслана Цаликова и его доверенных лиц, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Ходатайство представителя Генпрокуратуры удовлетворить. Провести заседание по иску к Цаликову Р. и иным лицам в закрытом режиме", - сказано в решении суда.

Ранее представитель надзорного ведомства заявила, что в деле Цаликова есть сведения о госконтрактах, заключенных Минобороны, разглашение которых может повлечь за собой ущерб государству.