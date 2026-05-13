Убийца девятилетнего мальчика из Петербурга выразил желание пойти на СВО

Петр Жилкин, обвиняемый в расправе над девятилетним мальчиком из Санкт-Петербурга, заявил о желании искупить свою вину и пойти на СВО. Об этом в среду, 13 мая, он рассказал в беседе с журналистами.

Преступник утверждает, что ему сложно жить с таким грузом. Он назвал произошедшее случайностью: ребенок якобы шантажировал его и потребовал 500 тысяч рублей, из-за чего Жилкин решил применить силу.

— После этого разговора меня переклинило, я ему примотал руки к туловищу и заклеил рот. Закинул в машину. После этого я остановился, но он уже не подавал признаков жизни, — поделился злоумышленник.

После мужчина пытался сделать ребенку искусственное дыхание, однако это не помогло. Тогда Жилкин выбросил тело в водоем. При этом экспертиза показала, что мальчик был жив на момент утопления.

Мужчина заявил, что хочет уйти на специальную военную операцию, чтобы «смыть свой грех», передает «78.ru».

Трагедия произошла в конце января. Школьник пропал около одного из торговых центров на Таллинском шоссе. Следователи возбудили уголовное дело. Спустя несколько дней после пропажи ребенка силовики задержали подозреваемого. Он признался в убийстве. Мужчина ударил мальчика по голове, а затем вывез его тело и утопил в водоеме.