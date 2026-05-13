Несколько человек пострадали при пожаре на нефтебазе в Башкортостане

Три человека пострадали при пожаре на нефтебазе "Транснефть-Урал" в Башкортостане. Об этом сообщает Telegram-канал "112".

По информации 112, загорелась емкость для хранения горюче-смазочных материалов. Трех человек с ожогами разной степени тяжести госпитализировали.

"Предварительно, пожар начался при огневых работах на предприятии. Сейчас площадь горения составляет около 1000 кв.м", - говорится в публикации.

В апреле произошел пожар на территории нефтебазы в городе Тихорецке Краснодарского края. К ликвидации возгорания были привлечены 224 человека и 56 единиц техники, включая сотрудников ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В результате инцидента никто не пострадал. В марте произошел из-за атаки БПЛА произошел пожар на территории нефтебазы, расположенной в промышленной зоне города Лабинска Краснодарского края.