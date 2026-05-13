В деле «самой красивой террористки» появился новый фигурант

Московский суд заочно арестовал еще одного человека по делу в отношении бывшей сотрудницы администрации Белгородской области Виктории Шинкарук* (внесена Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов), которую в СМИ назвали «самой красивой террористкой». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Речь идет о Евгении Киселе. Он объявлен в международный розыск.

Виктория Шинкарук и ее сообщник — слесарь Александр Холодков* (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) — заслушали свой приговор в декабре 2024 года. 2-й Западный окружной военный суд отправил их обоих в колонию на 21 год за содействие терроризму. Как установил суд, по заданию кураторов с Украины злоумышленники перемещали взрывчатые вещества и передавали деньги для подготовки теракта.