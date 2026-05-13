Российский газоперерабатывающий завод загорелся после атаки украинского БПЛА

На Астраханском ГПЗ произошел пожар после падения обломков БПЛА
Пожар произошел на территории Астраханского газоперерабатывающего завода после падения обломков беспилотника. Об этом сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
Он уточнил, что регион подвергся атаке БПЛА, все они были либо сбиты, либо подавлены системами радиоэлектронной борьбы.
По словам главы региона, угрозы загрязнения воздуха в Астрахани не зафиксировано. Он также уточнил, что в результате происшествия никто из сотрудников предприятия не пострадал.