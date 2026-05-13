Мужчина попался на подготовке терактов против российских судей

2-й Западный окружной военный суд вынес приговор в отношении 46-летнего Алексея Милосердова, причастного к подготовке терактов против судей в Тамбове в 2024 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России.

Мужчина получил 22 года лишения свободы и штраф в размере одного миллиона рублей. Первые четыре года он проведет в тюрьме.

Как установил суд, в 2024 году Милосердов был завербован украинскими спецслужбами через мессенджер Telegram. По заданию куратора он должен был подорвать членов Тамбовского областного и арбитражного судов при помощи самодельных взрывных устройств. Довести задуманное до конца злоумышленник не успел, так как был задержан сотрудниками силовых структур при закладке бомбы. В отношении него расследовалось несколько уголовных дел, в том числе о госизмене и подготовке к теракту.