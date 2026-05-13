Внучка наркома иностранных дел СССР погибла в Москве

Внучка руководителя советского МИДа — наркома иностранных дел СССР Максима Литвинова — найдена мертвой в центре Москвы. Обстоятельства ее смерти устанавливаются.

Как стало известно «МК», 80-летнюю женщину нашли без сознания возле ее дома на 3-й Фрунзенской улице во вторник вечером. Спасти ее не удалось.

Погибшая была дочерью сына Максима Литвинова от второго брака, долгие годы работала в институте океанологии зоологом, занималась изучением иглокожих. Литвинов был наркомом иностранных дел с 1930 по 1939 годы, во время Великой Отечественной войны был послом СССР в США.