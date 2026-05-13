Названа предварительная причина пожара на Вернисажной улице в Москве

По предварительным данным, пожар на Вернисажной улице на востоке Москвы произошел из-за короткого замыкания.

Об этом в среду, 13 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

— Предварительно, пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки, — передает агентство.

Измайловская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление причин возгорания.

— Точная причина будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы. Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре, — сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Пожар, о котором идет речь разгорелся на востоке Москвы во вторник, 12 мая, в районе Измайловского кремля. Позже стало известно, что в охваченном огнем строении, где расположены музей «Бункер Сталина» и площадка для квестов по видеоиграм, спасли пять человек. Ликвидировать возгорание удалось утром 13 мая.