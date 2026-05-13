"Прошу забрать все мои деньги": юристы едва не оставили сибиряка без средств

Банкротство физических лиц - законный и эффективный правовой инструмент, который, как бы высокопарно это ни звучало, позволяет человеку начать жизнь с чистого листа. Однако для многих путь к избавлению от долговой кабалы становится крайне мучительным и сопровождается дополнительными финансовыми потерями. Причина - сомнительный бизнес, который принялся зарабатывать на тех, кто уже и так в глубоком минусе.

Историей, которую эксперты называют возмутительной, поделился с "РГ" житель кузбасского города Белово Александр. Подумывая о личном банкротстве, однажды он решил почитать об этой процедуре в сети интернет. На сайты конкретных компаний, утверждает Александр, не заходил, и тем более никаких заявок там не заполнял. Пользовался только поисковой системой, чтобы узнать подробнее, что же это такое - личное банкротство.

Мы уже привыкли, что от наших поисковых запросов зависит содержание рекламы, которую нам предлагает та же поисковая система в интернете. Ищешь информацию о банкротстве - все рекламные блоки будут "заняты" юридическими компаниями, которые знают, как спасти тебя от долгов. Но Александр столкнулся с еще более навязчивым сервисом - ему начали звонить, хотя ни свой номер телефона, ни какие-либо другие контактные данные он, повторим, нигде не оставлял.

"Компания такая-то, - представились. - Интересовались банкротством?" - "Да", - не стал скрывать Александр, попав с этого момента в очень плотные объятия специалистов.

- До того, как я заключил с этой компанией договор, они звонили мне практически в режиме 24/7, - рассказал Александр. - Обещали очень привлекательные условия банкротства - в частности, что я полностью сохраню свою зарплату, она будет у меня на руках, что у меня останется мой автомобиль, который в залоге.

В итоге беловчанин договор подписал, заплатив фирме в общей сложности около 60 тысяч рублей. Обмен документами был электронным, личных встреч не предполагалось, а представители компании находились только в Новосибирске и в Москве. После заключения договора интерес к клиенту у компании угас. Сотрудники, которые раньше были на связи с Александром круглосуточно, не только перестали звонить сами, но и начали игнорировать его звонки - трубки не брали по всем указанным на сайте номерам.

- Раза два в месяц мне удавалось связаться с моим юристом, - рассказал Александр. - Она мне говорила, что очень занята - то триста человек у нее в работе, то чуть ли не тысяча, в общем называла какие-то космические цифры. Мол, не звоните мне, пишите, и я вам тогда перезвоню…

Потом Александру прислали ссылку на сайт Арбитражного суда Кемеровской области. В карточке дела он значился почему-то Андреем, но, видимо, это никого не смущало. Банкротство подошло к стадии реализации имущества, и тут сибиряк получил от фирмы на подпись акт выполненных работ - на 160 тысяч рублей. В акте был перечислен целый спектр услуг, которые, как утверждает Александр, фактически ему не оказывались. Но это не было самым странным.

- Мне прислали два заявления, которые я должен подписать. Одно - на имя финансового управляющего, которую я прошу перечислять все причитающиеся мне в процедуре банкротства средства совершенно неизвестному мне человеку по имени Даниил Эрнестович, который, как я понял, живет в Москве. А второе заявление - это я обращаюсь уже к этому самому Даниилу с просьбой перечислять мои деньги той самой фирме, с которой я заключил договор! На оплату услуг. А уж что останется слать мне…

Александра этот финт с заявлениями потряс до глубины души. Напомним, ведь ему обещали полностью сохранить его зарплату. А тут выяснилось, что он должен отдать юристам все до копейки. По его расчетам, от его дохода после "оплаты услуг" фирмы осталось бы в лучшем случае пять тысяч рублей в месяц. Да и те таинственный Даниил Эрнестович не смог бы ему выслать, хоть пиши заявления, хоть не пиши, так как банковские счета Александра заблокированы, как у должника.

"Это формальность, все так делают", - отмахнулись от Александра сотрудники, когда он потребовал объяснений. После этого он пошел консультироваться в другие юридические организации. И там от таких "формальностей" пришли в ужас.

- С таким поведением юристов я столкнулась впервые, - признается кемеровский адвокат Наталья Леонова. - Фактически они пытались взять под контроль все доходы клиента. Кроме того, выяснилось, что Александр не может зайти в свой ааккаунт на Госуслугах - при попытке входа код приходил не ему, а представителям этой компании. Было ощущение, что они держат парня в заложниках.

Сейчас интересы Александра в процедуре банкротства представляют другие специалисты. А с предыдущей компанией договор так и не расторгнут - на претензию беловчанина там не ответили.

Комментарий

Антон Канунников, эксперт Фонда "За права заемщиков":

- Среди тех, кто обещает "избавить от долгов", действительно очень много псевдоюристов без образования, инфобизнесменов и так называемых "серийных предпринимателей", для которых это восьмой или двенадцатый бизнес: он занимался строительством, продажей табака, алкоголя, а теперь вот занялся банкротством граждан. С легкой руки Банка России такие организации назвали "раздолжнителями".

Самая распространенная схема открытия подобных фирм по всей стране - франшиза. Материнская организация занимается непосредственно сопровождением процедуры банкротства в суде, а продажами их партнеры - франчайзи. Естественно, что когда несешь ответственность только за оформление договора и прием денежных средств, вникать в юридические тонкости не хочется. Поэтому клиентам обещают "золотые горы". Как потом будет проходить банкротство, таким "продажникам" все равно. К сожалению, уровень правовой грамотности населения невысок, и люди не могут понять, что им предлагают то, что в принципе невозможно осуществить. Нельзя получить статус банкрота и сохранить зарплату полностью - у должника во время процедуры по закону остается только прожиточный минимум. Нельзя сохранить имущество, которое находится в залоге по невыплаченному кредиту - оно будет реализовано на торгах, а вырученные средства достанутся кредитору. Ко мне на консультацию приходила семейная пара: у жены идет процедура банкротства, и ей обещали, что это никак не затронет имущество супруга. А потом мужу пришло уведомление о реализации купленного в браке трактора и "Нивы", половина которых по закону принадлежит жене.

Конечно, история с заявлениями о ежемесячном переводе всех средств клиента третьему лицу - из ряда вон, но факт есть факт: потенциальные банкроты стали источником заработка для недобросовестных предпринимателей, и их аппетиты растут. Именно поэтому такие случаи должны получать самую широкую огласку - чтобы другие не обжигались.

Цифра

10688 процедур реализации имущества ввел суд в отношении физических лиц и индивидуальных предпринимателей Кемеровской области в 2025 году. По данным Федресурса, это на 45,4 процента больше, чем в 2024-м.