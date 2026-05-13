В Ярославле обломок БПЛА попал в промышленный объект

Обломок беспилотного летательного аппарата попал в промышленный объект в Ярославле. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Он отметил в своём Telegram-канале, что пострадавших нет. Евраев добавил, что на территории региона могут находиться фрагменты БПЛА, которые представляют интерес для следствия.

«При их обнаружении не приближайтесь к ним, рядом с ними не пользуйтесь телефонами», — написал он.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении нескольких десятков беспилотников над регионом.