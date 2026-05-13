Прокурор обжаловал освобождение контр-адмирала из-за болезни

Сторона обвинения обжаловала решение военного суда в Москве об освобождении от наказания из-за болезни контр-адмирала в отставке Николая Коваленко по делу о мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы уголовного дела. Уточняется, что в суд на приговор поступили апелляционное представление прокурора и жалобы защиты.

В конце февраля Коваленко обвинили в организации хищения и в участии в хищении денежных средств Минобороны РФ в размере 592 млн рублей. Его приговорили к 4 годам 6 месяцам колонии общего режима, а также штрафу в размере 500 тыс. рублей, однако отпустили на свободу из-за болезни.

Еще шестеро подсудимых по данному делу получили сроки заключения от трех до восьми лет. Помимо лишения свободы, каждому из них назначили денежные штрафы в размере от 400 до 800 тысяч рублей.

По данным следствия, в 2013–2017 годах подсудимые похитили деньги, выделенные на четыре гос контракта, которые заключили с Саратовским радиоприборным заводом, "Союзом-М" и заводом "Электроприбор". Компании под видом отремонтированных ЗИП (запасных частей, имущества и принадлежностей) поставляли непригодные, приобретенные в 2012 году на Украине за 40 млн рублей.