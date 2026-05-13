Власти оказались не готовы к пожарам в Хабаровском крае

Противопожарные службы оказались не готовы к масштабным возгораниям лесов в Хабаровском крае и пока не могут взять ситуацию под контроль.

Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash. Природоохранная прокуратура выяснила, что краевое министерство лесного хозяйства и лесопереработки и Дальневосточная база авиационной охраны лесов неэффективно распределяли силы и средства при тушении огня. Кроме того, выявлены проблемы с мониторингом, нехваткой техники и сотрудников.

В частности, в Амурском районе на пожар площадью шесть гектаров отправили всего 11 человек. Когда площадь возгорания увеличилась в сотни раз, численность группы не возросла. В связи с этим министр лесного хозяйства и лесопереработки Андрей Самойлов и руководитель Дальневосточной базы авиационной охраны лесов получили представление прокуратуры. 13 мая сообщалось, что Комсомольск-на-Амуре накрыло смогом от бушующих в Хабаровском крае лесных пожаров.