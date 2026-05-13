Приморье в огне: за сутки выгорело свыше 1 300 гектаров земли

В Приморском крае резко обострилась ситуация с природными пожарами. Всего за одни сутки, 12 мая, огнем оказались охвачены сотни гектаров леса и полей. Сводку статистики обнародовала пресс-служба регионального министерства лесного хозяйства и охраны окружающей среды.

Согласно оперативным данным, на территории субъекта зафиксировали 15 лесных пожаров, пройденная площадь которыми составила более 456 гектаров. Одновременно с этим полыхали и природные ландшафты: девять очагов на территории, превышающей 906 гектаров. Основной причиной столь масштабного распространения пламени является сухая и ветреная погода.

Особый противопожарный режим ввели теперь и на территории Пожарского округа. Ранее такие же ограничения начали действовать в Пограничном и Хасанском округах. На указанных территориях введен категорический запрет на посещение лесных массивов.

Гражданам запрещено разведение любого открытого огня, включая сжигание мусора и сухой травы на участках. Под запрет также попали любые пожароопасные работы. Инспекторы лесной охраны и сотрудники МЧС переведены на усиленный режим патрулирования для выявления поджигателей и предотвращения новых очагов.