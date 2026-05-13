Экс-замглавы Минприроды Буцаев стал фигурантом уголовного дела

Бывший заместитель главы Минприроды России Денис Буцаев стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Об этом в среду, 13 мая, сообщили в правоохранительных органах.

В этот же день стало известно, что чиновника объявили в розыск. Буцаев стал замминистра природных ресурсов и экологии в апреле 2025 года. Спустя год он подал в отставку по собственному желанию.

Ранее также сообщалось, что ушедший в отставку с должности Денис Буцаев уехал из России. Чиновник покинул страну через Минск 22 апреля.