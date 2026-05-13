Площадь пожара на Вернисажной улице увеличилась до 3 тысяч "квадратов"

Площадь пожара на Вернисажной улице в Москве достигла 3 тыс. кв. м. Об этом проинформировали в пресс-службе МЧС России.

В сообщении, текст которого приводит РИА Новости, отмечается, что тушение пожара осложняют планировка и конструктивные особенности здания.

«...Распространению огня и дыма способствует высокая пожарная нагрузка. Со слов администрации, людей внутри нет. Тушение продолжается», — говорится в публикации.

Ранее в пресс-службе ведомства проинформировали о ликвидации возгорания в подмосковном Долгопрудном.