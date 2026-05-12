В Бразилии отец приковал сына цепью и истязал его до смерти

В бразильском городе Сан-Паулу полиция обнаружила тело истощённого подростка, прикованного цепью. Сигнал поступил от парамедиков мобильной службы экстренной помощи, которые сообщили о мальчике с явными признаками насильственной смерти. Прибывшие на место оперативники нашли измождённое тело ребёнка, на руках, кистях и ногах которого были многочисленные синяки. Как выяснилось, отец погибшего, Крис Дуглас, регулярно приковывал сына цепью, чтобы тот не покидал дом.

Мужчина был арестован на месте. Он признал, что у него была «привычка» запирать сына, но отрицал применение пыток или других видов насилия, помимо цепи. Однако полиция не поверила заявлениям отца, учитывая состояние тела подростка. Позже выяснилось, что мальчик не был зачислен ни в одну школу, а значит, полностью находился в изоляции и под контролем отца. Другие члены семьи знали о жестоком обращении, но не вмешались и не сообщили властям.

Двух других детей из этой семьи — брата и сестру погибшего — изъяли и передали под опеку Службы защиты детей. У одного из изъятых детей диагностирован аутизм. Сейчас они находятся в безопасности, им оказывается психологическая помощь. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего и выясняет, как долго длились истязания и были ли у подростка шансы на спасение.

Соседи и знакомые семьи шокированы произошедшим. По их словам, отец производил впечатление обычного человека, а мальчика они видели крайне редко. Ведётся расследование по статье об истязании с летальным исходом. Крису Дугласу грозит длительный тюремный срок. В бразильском обществе вновь поднят вопрос об эффективности контроля за семьями, где могут нарушаться права детей.