Названа причина крупного пожара в подмосковном Долгопрудном

В подмосковном Долгопрудном загорелся ангар в пункте по переработке мусора. О пострадавших не сообщается, пишет РЕН ТВ в Telegram-канале.

Инцидент произошел во вторник, 12 мая, по адресу проспект Строителей, дом 3. Причиной пожара, по мнению собственников ангара, мог стать поджог.

Владельцы заметили, что лицензия склада была приостановлена. Они добавили, что ущерб предварительно оценивается примерно в 25 млн рублей — основные потери связаны с оборудованием.

Замглавы Долгопрудного по вопросам безопасности Алексей Новиченко пояснил, что загорелась стрейч-плёнка, что и вызвало интенсивное горение и задымление.

В МЧС отметили, что площадь пожара составляла 1,6 тыс. квадратных метров, в тушении участвовали свыше 70 специалистов и 22 единицы специальной техники.

В ведомстве уточнили, что первоначальная площадь составила 600 «квадратов», быстрому распространению огня способствовала высокая пожарная нагрузка внутри ангара.

Открытое горение удалось остановить к 20:00 мск.

В настоящее время на месте ЧП продолжают работать сотрудники экстренных служб — они проливают перекрытия, чтобы исключить повторное возгорание.