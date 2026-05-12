В Германии врач получил 5,5 лет тюрьмы за тайную съемку пациенток

В Германии вынесен приговор 43-летнему врачу из Нижней Саксонии. Медик признан виновным в том, что с 2018 по 2022 год тайно фотографировал и снимал на видео пациенток, в том числе частично обнажённых. Среди жертв оказалась 10-летняя девочка. Об этом сообщает издание Bild. Врач использовал смартфон с автоматической съёмкой, делая снимки под предлогом «лечения подвижности», заставляя женщин раздеваться.

Правоохранители обратили внимание на преступление после того, как одна из пациенток обнаружила телефон в процедурном кабинете и сообщила в полицию. В ходе обыска у доктора были изъяты тысячи изображений, многие из которых были сфокусированы на интимных зонах без какого-либо медицинского обоснования. Следствие установило, что мужчина действовал целенаправленно и систематически, злоупотребляя доверием больных.

В зале суда выяснилось, что врач страдал психическим расстройством и даже некоторое время находился в психиатрической клинике. С 2022 года он не работал по специальности. Защита, очевидно, надеялась на смягчение приговора или направление на принудительное лечение. Однако судья счёл преступление слишком тяжким и не стал отправлять подсудимого в психиатрическое учреждение.

В итоге суд приговорил врача к 5,5 годам лишения свободы. Кроме того, врачу пожизненно запрещено лечить женщин и девочек. Это дело вызвало широкий резонанс в Германии, вновь подняв вопрос о контроле за медицинским персоналом и защите пациентов от сексуальных домогательств и нарушений приватности. Приговор не вступил в законную силу, возможны апелляции.