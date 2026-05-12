В Тюменской области главу электросетей судят за полученные ребенком ожоги

В Тюменской области судят начальника местных электросетей за халатность, из-за которой пострадал несовершеннолетний, сообщает региональная прокуратура.

Несчастный случай произошел в октябре 2025 года в Тюменском районе. Из материалов дела следует, что 13‑летний мальчик залез на дерево, но не удержался и упал на крышу трансформаторной подстанции. В результате он получил ожоги головы, шеи, туловища и верхних конечностей на площади около 62% тела.

После инцидента дерево спилили, а в отношении начальника района электрических сетей филиала федеральной сетевой компании возбудили уголовное дело. Его обвиняют по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

«Следствие установило, что подсудимый небрежно относился к исполнению обязанностей и не принял меры по спиливанию дерева, росшего в охранной зоне трансформаторной подстанции в посёлке Богандинский. Крона, соприкасаясь с оборудованием, вызывала искры, создавая реальную угрозу для жизни и здоровья людей, а также риск прекращения подачи электроэнергии населению», — говорится в сообщении.

Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение по делу, в ближайшее время фигурант предстанет перед судом. Ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

