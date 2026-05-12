Подростки устроили стрельбу рядом со школой в Волгограде

В Волгограде подростки устроили стрельбу посреди улицы рядом со школой №5. Один мальчик выстрелил в другого, полиция начала проверку, пишет V1.

По словам очевидцев, группа школьников с рюкзаками шла вдоль проезжей части и забавлялась оружием. В какой-то момент один из них наставил пистолет на товарища.

"Один на другого наставил этот пистолет и выстрелил почти в упор. Кажется, из пистолета пошёл дым. Звук был очень громкий, оглушительный, на всю улицу", — рассказала женщина, ставшая свидетельницей случившегося.

Рядом в этот момент проходила мать с трёхлетним ребёнком.

Прохожая сделала подросткам замечание и потребовала убрать оружие. В ответ на неё обрушился поток оскорблений. После этого мальчишки разбежались. Женщина призналась, что ещё долго не могла прийти в себя.

В ГУ МВД по Волгоградской области заявили, что публикацию об инциденте отследили в интернете. Сейчас инспекторы по делам несовершеннолетних устанавливают личности участников.