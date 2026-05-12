Движение поездов после атаки БПЛА в Брянской области идет штатно

РИА Новости: движение поездов после атаки БПЛА в Брянской области идёт штатно
Движение поездов после атаки БПЛА ВСУ на станцию Унеча в Брянской области идёт в штатном режиме.
Об этом рассказали РИА Новости в Московской железной дороге (МЖД, филиал РЖД).
«В настоящее время движение поездов по станции осуществляется в штатном режиме», — сказали в МЖД.
Ранее губернатор региона Александр Богомаз заявил, что ВСУ ударили по ж/д вокзалу в Брянской области.
Позднее стало известно, что при атаке БПЛА пострадали машинист и его помощник.