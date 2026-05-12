Движение поездов после атаки БПЛА в Брянской области идет штатно

Движение поездов после атаки БПЛА ВСУ на станцию Унеча в Брянской области идёт в штатном режиме.

Об этом рассказали РИА Новости в Московской железной дороге (МЖД, филиал РЖД).

«В настоящее время движение поездов по станции осуществляется в штатном режиме», — сказали в МЖД.

Ранее губернатор региона Александр Богомаз заявил, что ВСУ ударили по ж/д вокзалу в Брянской области.

Позднее стало известно, что при атаке БПЛА пострадали машинист и его помощник.