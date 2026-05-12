Писатель в Финляндии убил жену из России

Писателя Микко Х. из финского города Котка подозревают в убийстве жены Александры Хинтсала — 49-летняя женщина родилась и выросла в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на Kouvolan Sanomat.

Тело женщины нашли в ночь с 9 на 10 мая в ее квартире. По словам знакомых Александры, женщина прожила в браке с писателем из Финляндии более 15 лет. Ее мужа они охарактеризовали как «интеллигентного, умного и доброжелательного человека».

«Полиция намерена ходатайствовать перед судом об отправке 51-летнего мужа убитой женщины под стражу. Оба супруга работали в сфере искусства. Мужчина – родом из Саво, писатель-любитель, однако, в основном, работал по специальности в технической сфере. Судимостей у супругов за последние 10 лет не имеется», — сообщает издание.

Отмечается, что сына Александры и Микко изъяли органы опеки. Детали преступления расследует полиция — по информации источника, местные правоохранительные органы пока не раскрывают детали произошедшего.

Ранее в Москве жестоко убили уроженца Гвинеи.