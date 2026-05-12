Родственники Михаила Хачатуряна обжаловали вывод суда о насилии

Представитель семьи убитого дочерьми Михаила Хачатуряна подал кассационную жалобу на судебные решения, которыми была признана его вина перед сестрами Хачатурян.

Как стало известно «МК», жалоба направлена во Второй кассационный суд общей юрисдикции. Представитель родственников Хачатуряна адвокат Георгий Чугуашвили настаивает: суд первой инстанции сделал выводы о совершенных погибшим преступлениях без полноценной проверки доказательств и без исследования ключевых обстоятельств.

Бутырский суд ранее признал Михаила Хачатуряна совершившим ряд тяжких сексуальных преступлений против своих дочерей и прекратил уголовное дело в связи с его смертью.

После этого расследование основного уголовного дела об убийстве Хачатуряна в отношении трех его дочерей было вновь возобновлено.