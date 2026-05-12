Появилась новая версия исчезновения Героя России в Юрге

Адвокат Даниил Лунев озвучил собственную версию исчезновения Героя России Алексея Асылханова, который перестал выходить на связь в Юрге в Кемеровской области. Об этом сообщает NEWS.ru.

По мнению Лунева, Асылханов мог попасть в рабство или потерять память. Впрочем, наиболее вероятным сценарием, по словам адвоката, является криминал — а именно похищение из-за долгов.

«Бывает, когда люди оказываются где-то, при этом они ничего не помнят о себе и своей прошлой жизни. Возможно, после потери памяти молодой человек попал в работный дом, но это крайне маловероятно — обычно жертвами подобных преступлений становятся те, кто не имеет поддержки близких и испытывает финансовые трудности», — заявил Лунев.

Адвокат добавил, что скорее всего Герой России исчез в результате похищения из-за какого-то конфликта. При этом Лунев считает, что Асылханова могут найти во время полицейских рейдов.

«В случае с Асылхановым, скорее всего, речь идет о конфликте, связанном с бизнесом, долгами или крупными деньгами. Если парня взяли в плен, есть шанс, что его найдут во время полицейских рейдов», — считает он.

Асылханов — участник СВО и кавалер «Золотой Звезды». 3 апреля 2026 года он исчез по дороге из дома в техникум, где он работал преподавателем. По словам свидетелей, в последний раз его видели, когда он садился в черную иномарку.

Ранее криминалист оценил шансы найти Асылханова.