Названа причина смерти двух мужчин в фонтане в Татарстане

В городе Болгар в Татарстане от удара током погибли двое мужчин — владелец кафе «Сако» 48-летний Саркис Ш. и его отец, 72-летний Альберт Ш. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел во вторник, 12 мая, около 11:30 мск, на улице Пионерской, во время работ по чистке фонтана от мусора.

По данным канала, в заведении часто отмечают юбилеи и свадьбы, кроме того место популярно и у туристов, которые приезжают в заповедник.

Посетители во время мероприятий нередко делали замечания персоналу, указывали на то, что в фонтане находится старый провод с поврежденной изоляцией, но владелец не реагировал на их высказывания, отметили журналисты.

В итоге, отец подошел к фонтану и получил мощный удар током. Сын попытался его спасти, прыгнул в воду, где с ним произошло то же самое.

Прибывшие на место медики пытались спасти пострадавших 10 минут, не смогли и были вынуждены констатировать смерть.

В ходе осмотра фонтана был обнаружен оголенный провод.