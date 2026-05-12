Пожар произошел на мусоросортировочной станции в Долгопрудном

Пожар произошел на территории мусоросортировочной станции в подмосковном Долгопрудном. Об этом во вторник, 12 мая, сообщили очевидцы.

— Предварительно, возгорание произошло на мусоросортировочной станции в проезде Строителей, — пишет Telegram-канал «Москва с огоньком» со ссылкой на очевидцев.

Других подробностей не приводится.

5 мая строительный мусор загорелся в Огородном проезде на северо-востоке столицы. Пожарные ликвидировали пламя на площади 15 квадратных метров. Никто не пострадал.

До этого в Кашире вспыхнуло жилое здание на Строительной улице. Пожар тушили 63 сотрудника МЧС, также было задействовано 20 единиц техники.