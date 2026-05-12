Пожар произошел на мусоросортировочной станции в Долгопрудном
Пожар произошел на территории мусоросортировочной станции в подмосковном Долгопрудном. Об этом во вторник, 12 мая, сообщили очевидцы.
Других подробностей не приводится.
5 мая строительный мусор загорелся в Огородном проезде на северо-востоке столицы. Пожарные ликвидировали пламя на площади 15 квадратных метров. Никто не пострадал.
До этого в Кашире вспыхнуло жилое здание на Строительной улице. Пожар тушили 63 сотрудника МЧС, также было задействовано 20 единиц техники.