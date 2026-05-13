В Брянской области при атаке ВСУ пострадали мужчина и женщина

Вооруженные силы Украины с применением БПЛА самолетного типа атаковали деревню Антоновка в Брянской области. В результате пострадали мужчина и женщина, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"ВСУ атаковали с помощью БПЛА самолетного типа деревню Антоновка Брянского района. В результате террористической атаки, к сожалению, ранены два мирных жителя. Женщина и мужчина доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал он в Telegram-канале.

Также, по его данным, при атаке повреждены восемь жилых домов, гражданский автомобиль, ликвидировано возгорание хозпостройки. На месте работают оперативные и экстренные службы, комиссия по оценке ущерба.