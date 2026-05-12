Крупная птицефабрика загорелась в российском регионе

Во вторник в Ростовской области произошел пожар на птицефабрике, сообщает пресс-служба регионального МЧС в своем канале.

Уточняется, что крыша складского помещения загорелась в хуторе Маркин Октябрьского (сельского) района, и пламя охватило 1600 квадратных метров.

- Существовала угроза распространения огня на соседний ангар с домашней птицей, - говорится в сообщении МЧС.

В тушении задействовано 19 единиц спецтехники и 47 человек, также стало известно, что спасателям удалось локализовать пожар и спасти больше 180 тысяч кур.

Информация уточняется.