Появились данные о пострадавших при атаке ВСУ на Энергодар

От ударов ВСУ в Энергодаре во вторник пострадали два человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу города Максима Пухова.

В сообщении уточняется, что в результате множественных ударов украинских беспилотников по городу-спутнику Запорожской АЭС пострадали два человека, пострадавших госпитализировали в медсанчасть, им оказали необходимую помощь.

При этом, Пухов отметил, что в городе ситуация остается напряженной, так как опасность ударов противника сохраняется.

Ранее также стало известно, что в Энергодаре дрон ВСУ сдетонировал на детской площадке.