Дела обвиняемых в получении взяток от журналистов Baza передали в регионы

Савеловский районный суд столицы передал дела бывших полицейских из Белгорода и Красноярска Александра Селиванова и Сергея Ковалева, обвиняемых в получении взяток от журналистов Telegram-канала Baza, по подсудности в регионы.

Об этом во вторник, 12 мая, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

— Постановлением Савеловского районного суда города Москвы от 8 мая 2026 года уголовное дело в отношении Селиванова Александра Александровича передано по подсудности в Октябрьский районный суд г. Белгорода, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

Дело Ковалева направили в Центральный районный суд Красноярска.

В апреле московский суд продлил меру пресечения силовику из Краснодара, обвиняемому в получении взяток от журналистов Baza. Александр Абласов останется под домашним арестом еще на полгода.

По данным следствия, главный редактор Baza Глеб Трифонов платил силовикам из нескольких регионов России за предоставление служебной информации. Летом прошлого года в редакции прошли обыски, после которых в отношении журналистов, в том числе и продюсера Татьяны Лукьяновой, завели уголовное дело. Трифонов и его коллега пробудут под домашним арестом до 20 июня.