Вдовец истязал сыновей после смерти их матери

Двое подростков стали жертвами отца-тирана после того как остались сиротами. Жена 45-летнего мужчины умерла, и он стал вымещать плохое настроение на детях.

Как стало известно «МК», драма произошла в подмосковном Подольске в 2025 году. Сильно пьющий вдовец перебивался мелкими заработками и весьма своеобразно воспитывал сыновей 11 и 12 лет. Он регулярно избивал мальчиков, бранил их нецензурно, регулярно употреблял спиртное в присутствии школьников. Невыносимая жизнь продолжалась с апреля по ноябрь прошлого года. В конце концов о происходящем в семье узнала бабушка. Она-то и сообщила в правоохранительные органы.

По информации помощника руководителя ГСУ СКР по Московской области Анны Тертичной, мужчину приговорили к 4 годам и 1 месяцу колонии общего режима.