«112»: Два человека погибли от удара током в фонтане в Татарстане
Два человека погибли в результате удара электрическим током в фонтане в Татарстане. Об этом во вторник, 12 мая, сообщил Telegram-канал «112».
По имеющейся информации, инцидент произошел на территории кафе в Спасском районе. Обстоятельства случившегося уточняются, говорится в публикации.
Летом 2025 года школьницу убило током в контактном фонтане в Белгородской области. Девочку пыталась спасти подруга, но ее тоже ударило током.
Позже трем жителям Белгородской области предъявили обвинение в оказании небезопасных услуг и превышении полномочий.
Отец погибшей обратился к губернатору Белгородской области с просьбой «наказать убийц». Как произошла трагедия и почему такие фонтаны до сих пор разрешены — в материале «Вечерней Москвы».