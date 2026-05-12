Два человека погибли от удара током в фонтане в Татарстане

Два человека погибли в результате удара электрическим током в фонтане в Татарстане. Об этом во вторник, 12 мая, сообщил Telegram-канал «112».

По имеющейся информации, инцидент произошел на территории кафе в Спасском районе. Обстоятельства случившегося уточняются, говорится в публикации.

Летом 2025 года школьницу убило током в контактном фонтане в Белгородской области. Девочку пыталась спасти подруга, но ее тоже ударило током.

Позже трем жителям Белгородской области предъявили обвинение в оказании небезопасных услуг и превышении полномочий.

Отец погибшей обратился к губернатору Белгородской области с просьбой «наказать убийц». Как произошла трагедия и почему такие фонтаны до сих пор разрешены — в материале «Вечерней Москвы».