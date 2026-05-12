Российский чиновник получил госнаграду и ранение на СВО

Суд прекратил уголовное дело бывшего главы Василеостровского района Петербурга Эдуарда Ильина, обвиняемого в должностных преступлениях. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Дело закрыто в связи с награждением государственной наградой, полученной в период прохождения военной службы. Решение принято по ходатайству воинской части, где служил экс-чиновник во время участия в специальной военной операции (СВО), отмечает «Фонтанка». В документе указано, что Ильин получил медаль Суворова и продолжает службу по контракту.

Летом 2025 года он проходил реабилитацию в санатории после ранения. Ильин подписал контракт в декабре 2024 года, когда суд рассматривал его уголовное дело о взятке, превышении должностных полномочий, служебном подлоге и причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

Следствие считало, что глава района получил не менее 5,6 миллиона рублей за покровительство частным охранным организациям и получение ими контрактов.