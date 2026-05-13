Пьяная женщина устроила драку с мужчиной в кировском баре

В Кирове сотрудники Росгвардии задержали 42-летнюю женщину, которая устроила драку в одном из баров и напала на мужчину. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в заведении на улице Свободы. Пьяная кировчанка громко нецензурно выражалась, хамила окружающим и не реагировала на просьбы успокоиться. Один из мужчин, находившихся в зале, не выдержал и вступил с ней в словесную перепалку. Конфликт быстро перерос в драку.

Женщина нанесла своему 46-летнему оппоненту несколько ударов, от госпитализации он отказался. Росгвардейцы задержали дебоширку и передали сотрудникам полиции.

