Мужчину, ранившего ножом собутыльника в Подмосковье, осудили на четыре года

Орехово-Зуевский городской суд отправил за решетку на четыре года мужчину по фамилии Селихов, который ударил ножом своего соседа во время совместной пьянки. Здоровью потерпевшего был причинен тяжкий вред.

Об этом во вторник, 12 мая, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области.

— Суд признал Селихова С.А. виновным и назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в ИК особого режима, с ограничением свободы сроком на один год, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

Инцидент произошел в декабре прошлого года. Мужчины распивали спиртное в квартире обвиняемого, когда между ними вспыхнул конфликт. В результате потерпевший получил удар ножом в грудь.

Ранее тот же суд назначил наказание мужчине по фамилии Гуляев, который убил собутыльника во время ссоры. Злоумышленник четыре раза ударил знакомого ножом. Он скончался на месте. Обвиняемого осудили на шесть лет.