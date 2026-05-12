Пьяная женщина зарезала мужа в Серпухове

Пьяная жительница города Пущино (Серпуховский городской округ Подмосковья) поссорилась со своим мужем в квартире дома и зарезала его.

Об этом во вторник, 12 мая, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Московской области.

— По данным следствия, 11 мая текущего года обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире, расположенной в городе Пущино, в ходе возникшего конфликта с супругом нанесла ему удар кухонным ножом в область бедра. От полученного ранения потерпевший скончался, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Подозреваемую поймали на месте преступления. Ей предъявили обвинение в убийстве. В ходе допроса женщина признала вину. Следователи изъяли нож, а также назначили судебные экспертизы. Фигурантке скоро изберут меру пресечения.

В марте пьяная женщина зарезала сожителя в квартире дома в подмосковном Высоковске. Она ударила мужчину ножом в шею. Потерпевший погиб до приезда медиков. Подозреваемую задержали и предъявили ей обвинение. Женщина находится под стражей.