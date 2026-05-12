Суд в Подмосковье рассмотрит дело о смерти женщины от удара колесом грузовика

Мытищинский городской суд рассмотрит дело о гибели женщины-пешехода на трассе М8 «Холмогоры». Потерпевшую убило колесом, которое слетело с грузовика.

Об этом во вторник, 12 мая, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

— Уголовное дело направлено в Мытищинский городской суд для рассмотрения по существу, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Трагедия произошла в октябре прошлого года. Тогда водитель грузовика ехал по трассе, и у машины слетели задние колеса. Одно из них прилетело в женщину, стоявшую на остановке. Она погибла до приезда скорой помощи.

