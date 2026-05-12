Стало известно о состоянии госпитализированного мэра Уфы Ратмира Мавлиева

Попавший в больницу с жалобами на боли в сердце мэр Уфы Ратмир Мавлиев находится в сознании, он остается под наблюдением врачей на стационарном лечении.

Об этом во вторник, 12 мая, сообщил его адвокат Марат Самойлов.

— Знаю (...), что боли (в сердце — прим. «ВМ») сохраняются и он остается под наблюдением. Находится на стационарном лечении, он в сознании, — приводит слова Самойлова ТАСС.

Shot писал, что Мавлиева госпитализировали с подозрением на инфаркт. По его данным, чиновник пожаловался на сильные боли в сердце из-за стресса на фоне уголовного дела. Утверждается, что мэра Уфы забрали утром 12 мая в больницу из дома.

Главу Уфы задержали в конце апреля и отправили в СИЗО по делу о взятках и превышении должностных полномочий. Подозрения возникли в связи с незаконным отчуждением земельного участка площадью более 1300 квадратных метров на территории санатория «Радуга». Мавлиев говорил, что дело против него сфабриковано, а его имущество приобретено на личные доходы. 6 мая он вышел из СИЗО. «Вечерняя Москва» узнала детали биографии мэра Уфы.