Украинский чиновник устроил стрельбу в горсовете в Кировоградской области

Чиновник Сергей Савич устроил стрельбу в здании городского совета Светловодска Кировоградской области Украины, в результате которой пострадали два человека. Об этом во вторник, 12 мая, сообщили местные Telegram-каналы.

По информации каналов, чиновник вел трансляцию в социальной сети во время инцидента. На кадрах видно, как в помещение зашли несколько мужчин, после чего между ними и Савичем произошел конфликт. Сделав несколько предупреждений, чиновник применил оружие.

По предварительным данным следствия, участниками конфликта стали работники горсовета. Пострадавшие мужчины получили огнестрельные ранения рук и ног, передает Mk.ru.

18 апреля вооруженный автоматом мужчина заперся в киевском супермаркете «Велмарт» и взял нескольких человек в заложники. Перед этим он открыл стрельбу по случайным прохожим. На место оперативно прибыл спецназ.

В тот же день мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате случившегося погибли двое человек, еще 10 пострадали. Позже нападавшего ликвидировали во время задержания.