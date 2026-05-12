Мужчина ранил ножом отца во время совместной пьянки в Подмосковье

Мужчина ранил своего 85-летнего отца во время совместной пьянки в частном доме в деревне Ольховка.

Об этом во вторник, 12 мая, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе Росгвардии по Московской области.

— Во время распития спиртных напитков между отцом и сыном произошел конфликт. В ходе ссоры 45-летний местный житель взял нож и нанес пенсионеру резаные раны по различным частям тела, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Силовики задержали мужчину. Медики доставили пострадавшего в больницу. Его здоровью причинен тяжкий вред. В отношении жителя Подмосковья возбудили уголовное дело.

В этот же день стало известно об убийстве в Москве. Там иностранец до смерти избил отца. Злоумышленник сломал ему гортань. Пострадавшего доставили в больницу, однако врачи не смогли сохранить ему жизнь. По факту произошедшего организовали доследственную проверку.