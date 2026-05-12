Открывший стрельбу на Кубани ученик заказал оружие через аккаунт мамы

Ученик школы в Гулькевичах, открывший стрельбу из пневматического пистолета, заказал оружие в интернете через аккаунт мамы. Об этом во вторник, 12 мая, сообщил Telegram-канал Baza.

По информации авторов материала, нападение на школьников произошло во дворе учреждения перед уроками, подростка задержали.

— Местными следователями возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», — говорится в публикации.

Инцидент произошел 12 мая. Один из девятиклассников выстрелил из пневматического оружия в школе на Кубани. В результате случившегося пострадали два человека.

По данным Shot, мотивом преступления стал заваленный экзамен в школе. Уточняется, что подросток не сдал устную часть пробного экзамена, что вывело его из себя.