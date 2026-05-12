Мошенники обманули 19-летнюю девушку на 10,1 миллиона рублей

Аферисты ввели в заблуждение 19-летнюю девушку из Москвы и убедили ее задекларировать сбережения. Она передала курьерам более 10,1 миллиона рублей.

Об этом во вторник, 12 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

— 19-летней девушке поступали звонки якобы от службы доставки и госорганов. Звонившие сообщили, что от ее имени была оформлена доверенность на распоряжение банковскими счетами на гражданина Украины. Под воздействием психологического давления девушка согласилась провести видеообыск квартиры. В ходе него злоумышленники узнали о наличии крупной суммы наличных денег, — рассказали на сайте ведомства.

Девушка дважды встречалась с пособниками мошенников на улице Генерала Белобородова. Одного из курьеров впоследствии задержали. Житель Подмосковья, забравший у девушки 10 миллионов, признался, что передал средства соучастнику. В отношении подозреваемого завели уголовное дело. На время следствия его отпустили под подписку о невыезде.

Ранее мошенники обманули пожилую жительницу Подмосковья и заставили ее отдать курьерам 70 миллионов рублей. Пособников аферистов задержали. В их отношении возбудили уголовное дело. Задержанные заявили, что сами якобы стали жертвами мошенников.