Полицейские вернули 2 млн пенсионерке, перехватив курьера мошенников в поезде

В Благовещенске 80-летняя женщина стала жертвой мошенников: аферисты, выдававшие себя за сотрудников "Госуслуг" и правоохранительных органов, убедили ее обналичить все сбережения для "декларирования" и передать два миллиона рублей курьеру. Возможного соучастника, который хотел увезти деньги на поезде, задержали на станции Сковородино, сообщает "Амурская правда".

© Российская Газета

Женщина обратилась в полицию 1 мая - звонок от злоумышленников поступил днем ранее. На помощь пострадавшей оперативно подключились сотрудники уголовного розыска УМВД России по области, их коллеги из Благовещенска и транспортной полиции. Им удалось вычислить курьера - молодого человека 2002 года рождения из Краснодарского края. Выяснилось, что он прилетел из Москвы в Благовещенск, получил деньги от пожилой горожанки, а затем попытался скрыться, уехав на поезде в сторону Екатеринбурга.

Задержали курьера 2 мая на железнодорожной станции в Сковородине. У подозреваемого изъяли почти всю сумму - два миллиона рублей. Все вернули пенсионерке за исключением 30 тысяч рублей, которые курьер успел потратить на свои нужны. Молодого человека поместили в следственный изолятор по обвинению в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ).

В УМВД России по Амурской области призвали жителей региона быть бдительнее: не доверять незнакомцам, сразу прекращать разговоры с подозрительными собеседниками и перепроверять информацию, самостоятельно связываясь с родными или официальными организациями по известным номерам. В ведомстве подчеркнули, что никаких процедур "декларирования" и "безопасных счетов" не существует.