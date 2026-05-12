На учениях в Германии погиб полицейский
В понедельник на военном полигоне Путлос, расположенном в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн, во время учебных стрельб погиб сотрудник специальных сил федеральной полиции Германии. Об этом официально сообщило управление полиции города Любек.
По данным ведомства, инцидент произошёл на полигоне, который находится недалеко от города Ольденбург. Полицейский получил смертельное ранение в ходе занятий по огневой подготовке.
Точные обстоятельства трагедии пока не раскрываются, однако полиция и прокуратура Любека уже начали расследование. В предварительном заявлении отмечается, что первые результаты указывают на несчастный случай.
Известно, что полигон Путлос активно используется как для учений с обычным стрелковым оружием, так и для испытаний артиллерии, противотанковых орудий и систем ПВО. Кроме того, на объекте регулярно проходят тренировки как военных, так и сотрудников региональной и федеральной полиции.
Полигон функционирует уже много десятилетий и продолжает оставаться одним из ключевых учебных центров Германии, где мероприятия проводятся по мере необходимости в зависимости от планов подготовки и испытаний.
