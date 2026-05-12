Раскрыты подробности стрельбы с пострадавшими в российской школе

Девятиклассник из Гулькевичского района Кубани устроил стрельбу в школе после несданного экзамена. Он принёс в учебное заведение пневматическое оружие и ранил двоих учеников. Об этом сообщил SHOT.

© Московский Комсомолец

По словам очевидцев, ученик школы №1 не справился с устной частью пробного экзамена и вышел из себя. Он пронёс оружие в здание и открыл стрельбу. Двое пострадавших находятся в больнице, их состояние медики оценивают как удовлетворительное.

Стрелка задержали. Он пытался скрыться, но его поймали прямо на улице. Региональная прокуратура уже проводит проверку.

Девятиклассник устроил стрельбу в школе на Кубани, двое детей ранены

Ранее губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил, что пострадавшим оперативно оказывают медицинскую помощь.