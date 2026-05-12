Раскрыты подробности стрельбы с пострадавшими в российской школе
Девятиклассник из Гулькевичского района Кубани устроил стрельбу в школе после несданного экзамена. Он принёс в учебное заведение пневматическое оружие и ранил двоих учеников. Об этом сообщил SHOT.
По словам очевидцев, ученик школы №1 не справился с устной частью пробного экзамена и вышел из себя. Он пронёс оружие в здание и открыл стрельбу. Двое пострадавших находятся в больнице, их состояние медики оценивают как удовлетворительное.
Стрелка задержали. Он пытался скрыться, но его поймали прямо на улице. Региональная прокуратура уже проводит проверку.
Ранее губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил, что пострадавшим оперативно оказывают медицинскую помощь.