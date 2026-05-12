Девятиклассник устроил стрельбу в школе на Кубани, двое детей ранены

Девятиклассник принес пневматическое ружье в школу в Гулькевичском районе Краснодарского края и устроил стрельбу. Ранены двое учеников, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вениамин Кондратьев.

Подросток скрылся с места происшествия. Однако он был оперативно задержан полицейскими на одной из улиц города Гулькевичи.

Школьники, получившие ранения, доставлены в больницу. Медики оценивают их состояние как удовлетворительное, угрозы жизни нет.

В учебное учреждение уже направили психологов для оказания помощи детям и их родителям.

Силовики выясняют, как старшеклассник сумел пронести с собой пневматику. В отношении руководства школы и охранной организации будет проведена проверка, написал губернатор.

Кондратьев добавил, что в муниципалитет уже направлена комиссия министерства образования региона.