Кокаин нашелся в пачке сигарет российского пресс-секретаря

Ленинский районный суд Петербурга вынес приговор пресс-секретарю городского комитета по культуре, у которого в пачке сигарет нашелся кокаин. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

Подсудимый признан виновным по статье 228 УК РФ («Незаконный оборот наркотических средств»). Он получил 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Суд установил, что 27 марта в ходе личного досмотра у пресс-секретаря изъяли в пачке сигарет Camel 1,69 грамма кокаина, которые он хранил для личного употребления. Мужчина свою вину признал, раскаялся. При назначении ему наказания суд учел положительную характеристику с места работы.

Ранее сообщалось, что в Петербурге суд взял под стражу старшего референта пресс-службы главка майора полиции Ивана Евтеева, который может быть причастен к распространению марихуаны и кокаина в малых дозах.