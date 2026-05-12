На Кубани старшеклассник ранил двух учеников из пневматического оружия

Девятиклассник травмировал двух учеников в школе Гулькевичского района Краснодарского края. Он пронес оружие в школу, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Пострадавшие находятся в больнице, им оказывают необходимую медицинскую помощь. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

«Сейчас предстоит разобраться, как старшеклассник смог пронести с собой оружие. В отношении руководства школы и охранной организации проведем проверку, в муниципалитет уже направлена комиссия министерства образования региона», — написал губернатор в Мax.