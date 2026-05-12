Бывший зэк ранил ножом двух мужчин на западе Москвы

Прежде судимый россиянин поссорился с двумя мужчинами на Попутной улице в столичном районе Солнцево и ранил их ножом. Потерпевших госпитализировали.

Об этом во вторник, 12 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

— В полицию поступило сообщение о конфликте на территории района Солнцево. Предварительно установлено, что на Попутной улице между двумя компаниями возник словесный конфликт, переросший в потасовку, в ходе которой один из участников нанес двоим своим оппонентам удары ножом в область туловища, — рассказали на сайте ведомства.

Силовики вычислили подозреваемого и задержали его на Домостроительной улице. В отношении 46-летнего мужчины возбудили уголовное дело. По решению суда фигуранта отправили в СИЗО.

Ранее драка произошла между двумя мужчинами на востоке Москвы. В ходе потасовки один из них достал нож и ранил оппонента в живот. Потерпевшего доставили в медучреждение. Полицейские задержали нападавшего, по факту произошедшего завели уголовное дело. Уроженца Калмыкии заключили под стражу.