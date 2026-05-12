В Москве осудили участников группы, легализовавшей в РФ 1000 иностранцев

Судья Троицкого районного суда Москвы назначил наказание участникам группы, которая занималась незаконной легализацей иностранцев в России. В реузультате их действий в РФ стали нелегально проживать не менее 1000 мигрантов.

Об этом во вторник, 12 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России.

— Участники группы, в том числе ее организатор, признаны виновными в совершении всех инкриминируемых преступлений, предусмотренных статьей 322.1 УК РФ, и приговорены к различным видам наказания. Разрешения на временное проживание и виды на жительство, выданные иностранным гражданам на основании свидетельств об установлении отцовства в отношении несовершеннолетних, как и сами свидетельства, аннулированы, — рассказали на сайте ведомства.

Злоумышленники действовали с 2019 по 2022 год. За это время они успели заработать не менее 300 миллионов рублей. Пребывание иностранцев в РФ легализовывали путем фиктивных браков, а также с помощью фейковых свидетельств об отцовстве.

Ранее силовики задержали полицейских, которые легализовали в столице более 2000 иностранцев. Они выдавали мигрантам фиктивные учебные визы. Следствием инициирован вопрос о выдворении, лишении гражданства и дальнейшей депортации иностранных граждан.